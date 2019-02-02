В домах задрожали стекла: в небе над Кубой взорвался метеорит

Жители кубинской провинции Пинар-дель-Рио были слегка ошарашены мощным взрывом, прогремевшим в небе.

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Вначале, по словам очевидцев, им показалось, что произошел взрыв самолета. Однако позже стало известно, что Остров свободы получил «привет» из космоса.

Как отмечается, некоторые жители увидели в небе огненное тело, которое с быстрой скоростью приближалось к земле, а затем прогремел взрыв. Он оказался такой силы, что во многих домах задрожали стекла.

По информации ученых, которые обследовали обломки, в их составе обнаружены железо, никель и силикат магния.