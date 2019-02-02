В домах задрожали стекла: в небе над Кубой взорвался метеорит

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Жители кубинской провинции Пинар-дель-Рио были слегка ошарашены мощным взрывом, прогремевшим в небе.

Иллюстрация pixabay.com носит иллюстративный характер

Вначале, по словам очевидцев, им показалось, что произошел взрыв самолета. Однако позже стало известно, что Остров свободы получил «привет» из космоса.

Как отмечается, некоторые жители увидели в небе огненное тело, которое с быстрой скоростью приближалось к земле, а затем прогремел взрыв. Он оказался такой силы, что во многих домах задрожали стекла.

По информации ученых, которые обследовали обломки, в их составе обнаружены железо, никель и силикат магния.
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Тэги: Куба метеорит

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