Меркель закрыла свою страницу в Facebook

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель разместила видеообращение, в котором сообщила, что закрывает свою страницу в одной из самых популярных социальных сетей мира Facebook.

По ее словам, такое решение принято в связи с ее уходом с поста главы Христианско-демократического Союза (ХДС).

В то же время, она попросила своих подписчиков «и дальше следить за моей работой - работой в качестве федерального канцлера».

Вы можете делать это на странице федерального правительства в Facebook или став моим подписчиком в Instagram, пишет DW.
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Тэги: Германия соцсети Facebook Персона: Ангела Меркель

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