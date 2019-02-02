Меркель закрыла свою страницу в Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разместила видеообращение, в котором сообщила, что закрывает свою страницу в одной из самых популярных социальных сетей мира Facebook.

По ее словам, такое решение принято в связи с ее уходом с поста главы Христианско-демократического Союза (ХДС).

В то же время, она попросила своих подписчиков «и дальше следить за моей работой - работой в качестве федерального канцлера».

Вы можете делать это на странице федерального правительства в Facebook или став моим подписчиком в Instagram, пишет DW.