Средний курс наличного доллара в январе снизился на 1,1%

На 1,09% (с 2,173 до 2,14925 рубля) снизился в январе 2019 года средний курс наличного доллара, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

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Средний курс покупки уменьшился за месяц на 0,76% (с 2,1583 до 2,142 рубля), продажи — на 1,43% (с 2,1877 до 2,1565).

Биржевой курс доллара снизился за январь на 0,46% (с 2,1598 до 2,1499 рубля).

В январе 2018 года средний наличный курс доллара уменьшился на 0,73%, за год — увеличился на 9,09%.

В 2017 году американская валюта подорожала на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.