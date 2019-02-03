Где ГАИ будет охотиться на лихачей

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Госавтоинспекция в воскресенье, третьего февраля, продолжит борьбу со злостными нарушителями Правил дорожного движения.

Фото pixabay.com

Особое внимание будет уделяться водителям, для которых не существует ограничительных знаков. Так, в частности, на дорогах страны появятся дополнительные радары.

В Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, улица Крупской, 111;
  • 08:00-19:00. Дорога Р-122, Чаусский район (26+200);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район, населенный пункт Клин (191+100);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (10+700);
  • 08:00-20:00. Трасса М-12, Кобринский район (19+270);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Дрогичинский район (475+100);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (65+700);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (42+780).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

 
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Тэги: ГАИ

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