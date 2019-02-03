Умер рэпер Децл

Популярный российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в 35 лет. Печальную новость поклонникам творчества музыканта сообщил его отец и продюсер Александр Толмацкий.

Фото The Flow

На своей странице в соцсети он написал скупое: «Кирилла больше нет...»

По информации концертного директора рэпера Павла Беленца, Децл умер от остановки сердца – он отыграл концерт в Ижевске, после которого артисту и стало плохо.

После появления информации о смерти злопыхатели поспешили все свалить на наркотики. Но, окружавшие в последние мгновения жизни артиста уверяют, что ничего запрещенного не было. Артист был известен как сторонник легализации марихуаны, признавался, что часто курит «травку». При этом был явным противником «тяжелых» наркотиков вроде героина и кокаина.