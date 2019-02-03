В Могилеве рецидивист пытался украсть носки и туалетную воду

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До шести лет лишения свободы грозит 41-летнему ранее судимому за кражу, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений могилевчанину.

Мужчина был задержан охраной магазина, когда пытался вынести пять пар носков и четыре флакона туалетной воды.

Злодея застукала на горячем продавщица, следившая за подозрительным посетителем по камере видеонаблюдения.

В настоящее время могилевчанин находится в изоляторе временного содержания.
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Тэги: грабеж Город: Могилев

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