Мадуро предложил провести в Венесуэле досрочные выборы

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро предложил провести в стране досрочные парламентские выборы для преодоления политического кризиса – каденция нынешнего парламента заканчивается в 2020 году.

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В нынешнем составе парламента большинство голосов имеет оппозиция, лидер которой Хуан Гуайдо 23 января принял присягу в качестве временно исполняющего обязанности президента.

Выступая на митинге своих сторонников в Каракасе, Мадуро заявил, что поддерживает звучавшие в Конституционной ассамблее страны призывы провести досрочные парламентские выборы. В отличие от парламента, в Конституционной ассамблее доминируют сторонники президента.