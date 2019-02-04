Министр рассказал о тарифах ЖКХ

Население оплачивает не более 20% затрат на тепловую энергию, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

Он также отметил, что котельные активно переводятся на местные виды топлива (МВТ) — щепу и торф. Щепа, пояснил министр, может дать снижение стоимости выработки тепла не менее чем на 20%.

По словам Терехова, тарифы на техобслуживание и вывоз ТБО не повысились по сравнению с прошлым годом. «Это отражает снижение затрат предприятиями ЖКХ, но на сегодня тарифы для населения на тепловую энергию покрывают не более 20% от затрат. Мы прежде всего, экономя, снижаем нагрузку на бюджет», — сказал глава ЖКХ.

Он отметил, что на себестоимость тепловой энергии влияет и состояние трубопроводов. В 2018 году было заменено 860 км, или 4% всей протяженности сети. «Эти два мероприятия (перевод на МВТ и замена труб) позволили нам за год не допустить роста себестоимости тепловой энергии», — сказал Терехов.

В течение ближайших двух лет, сообщил он, переводу на МВТ подлежат порядка 200 котельных. Планируется также постепенно заменять печное отопление в небольших городах и агрогородках на электрическое. «Для этого есть довольно комфортный тариф, 3,35 копейки за киловатт», — отметил глава ведомства.

Терехов рассказал, что за 2018 год капитально отремонтировано 2,2 млн кв. м жилья, или 2% эксплуатируемого жилищного фонда. «Это недостаточно. Целью нашей госпрограммы «Комфортное жилье» предполагается ежегодный ремонт 3% жилфонда. К сожалению, в 2018 году произошел срыв программы по Минску и Могилевской области. Но все эти объемы должны будут компенсированы в 2019—2020 годах», — сказал министр.

Терехов также напомнил, что в мае прошлого года был подписан указ президента об ускоренной замене лифтового оборудования. На сегодня, по его словам, заменено более 2 тыс. лифтов. «Это больше, чем за предыдущие пять лет. На этот год запланирована замена порядка 4 тыс. лифтов, и к 2020 году эта работа должна быть завершена», — сказал он.

Министр сообщил, что в 2018 году господдержка по оплате услуг ЖКХ была оказана 30 тыс. семей на общую сумму 1 млн 150 тыс. рублей, причем 95% — по выявительному принципу. «Человек не обращался в госорганы, не писал заявлений, не собирал справок. Оценив его материальное состояние, государство приняло решение об оказание поддержки», — отметил Терехов.

Он также обратил внимание на развитие в стране единой диспетчерской службы ЖКХ «115». «Когда выстроена «вертикаль», налажен диалог с населением, это даст нам возможность своевременного реагирования. Столичными властями поставлена задача, чтобы появилась возможность оставлять заявки на удобное для жильца время — на раннее утро, или на вечер после работы. Пока это будет в Минске, но думаю, что такую практику будем внедрять и в других городах», — добавил Терехов.