Генсекретарь ОБСЕ благодарен Лукашенко за поддержку

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Есть все необходимое для эффективного взаимодействия с ОБСЕ с Беларусью. Такое мнение высказал 3 февраля в интервью телеканалу «Беларусь 1» генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.

В начале июля в Минске прошла 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

По его словам, этому способствует политика многополярности, которую проводит белорусское руководство, а также тот факт, что Минск является площадкой для проведения важных международных встреч и конференций.

Гремингер отметил, что не один раз встречался с Александром Лукашенко и благодарен ему и белорусской стороне за поддержку ОБСЕ.

Лукашенко рассказал генсеку ОБСЕ, что беспокоит Беларусь

«Раскол между Западом и Востоком возвращает нас во времена запуска Хельсинского процесса», — сказал генсек.

По словам Гремингера, главная задача ОБСЕ состоит в том, чтобы «быть площадкой для выработки согласованных шагов в борьбе с современными угрозами». В числе последних он назвал риски военного характера, вызовы в сфере кибербезопасности, радикальный экстремизм, наркотрафик, торговлю людьми и оружием, крупные миграционные потоки, изменение климата.

«Даже самые влиятельные государства не в состоянии решить все эти проблемы в одиночку, выход необходимо искать согласованно», — подчеркнул руководитель ОБСЕ.
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Тэги: Беларусь-ОБСЕ ОБСЕ Персона: Томас Гремингер Александр Лукашенко

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