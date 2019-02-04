Житель Чечерска отрубил бывшей жене кисть

Чечерский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Чечерска за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

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Предварительно установлено, что 1 февраля подозреваемый, находясь по месту жительства в нетрезвом состоянии, в ходе возникшей ссоры нанес удар топором в область правой руки 43-летней бывшей супруге. Это привело к травматической ампутации кисти, сообщила Naviny.by официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

«Подозреваемый самостоятельно оказал женщине первую медицинскую помощь. За квалифицированной медпомощью для потерпевшей мужчина обратился только утром 3 февраля. Потерпевшая госпитализирована. Ее бывший супруг задержан и водворен в изолятор временного содержания», - добавила представитель УСК.

С участием подозреваемого проводятся следственные действия. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2018 года судом Чечерского района признан виновным в угрозе убийством бывшей супруге.





