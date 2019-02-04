Биржа: доллар вырос на первых торгах недели

4 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и российскому рублю, увеличился — к евро.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0002 пункта (0,01%) и составил 2,4703 белорусского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0008 пункта (0,04%) до 2,1583 белорусского рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0015 пункта (0,05%) и составил 3,2899 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти за выходные выросла и сейчас составляет около 63 долларов за баррель сорта Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,0742 рубля и составил 65,5859 рубля.