Названы дата и место похорон рэпера Децла
Тело российского музыканта Кирилла Толмацкого (творческий псевдоним Децл) будет предано земле шестого февраля.
Кумир молодежи начала XXI века умер после концерта в Ижевске. В настоящее время точная причина смерти пока не известна.
По словам матери рэпера Ирины, церемония прощания пройдет шестого февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице УДП РФ.
Похоронен Кирилл будет на Пятницком кладбище российской столицы.
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