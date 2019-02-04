Названы дата и место похорон рэпера Децла

Тело российского музыканта Кирилла Толмацкого (творческий псевдоним Децл) будет предано земле шестого февраля.

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Кумир молодежи начала XXI века умер после концерта в Ижевске. В настоящее время точная причина смерти пока не известна.

По словам матери рэпера Ирины, церемония прощания пройдет шестого февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице УДП РФ.

Похоронен Кирилл будет на Пятницком кладбище российской столицы.

Как ранее писали Naviny.by , один из самых эпатажных российских музыкантов – Сергей Шнуров – написал стихотворение на смерть Децла.

В сети появилось видео реанимационных мероприятий по спасению артиста. Увы, медикам не удалось завезти его сердце.