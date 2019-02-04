«Лидагропроммаш» наладит СП в Новосибирске

/ Экономика
Просмотров: 37 Комментариев: 0

Представители Новосибирской области заинтересованы в совместном производстве с ОАО «Лидагропроммаш» самоходных высококлиренсовых опрыскивателей.

Итогом переговоров стало принятие решения по созданию рабочих групп, которые будут заниматься организацией совместного производства, сообщает Lidanews.by.

Администрация Новосибирской области приняла решение о выделении региональных субсидий на приобретение техники совместного производства предприятий этой области и белорусского завода.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: “Лидагропроммаш” Беларусь-Россия Новосибирская область Город: Лида

Другие материалы на эту тему:

Россия может снова попытаться заполучить МЗКТ и уже прощупывает почву

Россия может снова попытаться заполучить МЗКТ и уже прощупывает почву

Беларусь хочет хороших отношений с РФ и нормальных с Западом

Беларусь хочет хороших отношений с РФ и нормальных с Западом

Лукашенко решил всерьез готовиться к информационной войне

Лукашенко решил всерьез готовиться к информационной войне

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Посол РФ как параллельный хозяин Беларуси

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Посол РФ как параллельный хозяин Беларуси