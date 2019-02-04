«Лидагропроммаш» наладит СП в Новосибирске

Представители Новосибирской области заинтересованы в совместном производстве с ОАО «Лидагропроммаш» самоходных высококлиренсовых опрыскивателей.

Итогом переговоров стало принятие решения по созданию рабочих групп, которые будут заниматься организацией совместного производства, сообщает Lidanews.by .

Администрация Новосибирской области приняла решение о выделении региональных субсидий на приобретение техники совместного производства предприятий этой области и белорусского завода.