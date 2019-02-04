Мощнейшая африканская армия хочет купить у Беларуси вооружения на 175 миллионов евро

Президент Анголы Жуан Лоуренсо оправдывает сделку необходимостью гарантировать работу и функционирование системы противовоздушной обороны больших городов и стратегических экономических объектов страны.

Согласно распространенной информации, в сделке принимают участие Банк развития Республики Беларусь, компания «Тетраэдр» и страховая компания «Белэксимгарант», сообщает EJ.by со ссылкой на Аngola24horas.com .

Ангола обладает одними из крупнейших вооруженных сил в Африке, насчитывающими в общей сложности более 100 тысяч военнослужащих в сухопутных силах, ВВС и ВМФ. В местном бюджете на оборонительные нужды в 2019 году запланировано 1,650 млрд евро.