В Гродно закрыли музей Василя Быкова
Он просуществовал около 20 лет.
Последние годы музей Быкова на улице Советской переживал не лучшие времена из-за отсутствия спонсоров.
Горожане в музее бывали редко, так как о нем почти никто не знал и популяризацией никто не занимался, а посмотреть там было на что: большая коллекция книг Быкова, личные вещи писателя, редкие снимки и прочее, сообщает
«Попасть в музей уже нельзя, мы закрылись, — рассказывает бывший бухгалтер музея Евгения Богданова. — Всю экспозицию перевозим в музей Максима Богдановича. Платить аренду и коммунальные услуги нам просто было нечем. Государство не помогало, в месяц у нас выходило 90 рублей. Мы ходили в исполкомы за помощью, но ничего не добились».
Василь Быков прожил в Гродно более 20 лет и написал в этом городе много произведений.