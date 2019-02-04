В Гродно закрыли музей Василя Быкова

Последние годы музей Быкова на улице Советской переживал не лучшие времена из-за отсутствия спонсоров.

Фото: hrodna.life

Горожане в музее бывали редко, так как о нем почти никто не знал и популяризацией никто не занимался, а посмотреть там было на что: большая коллекция книг Быкова, личные вещи писателя, редкие снимки и прочее, сообщает Нrodna.life .

«Попасть в музей уже нельзя, мы закрылись, — рассказывает бывший бухгалтер музея Евгения Богданова. — Всю экспозицию перевозим в музей Максима Богдановича. Платить аренду и коммунальные услуги нам просто было нечем. Государство не помогало, в месяц у нас выходило 90 рублей. Мы ходили в исполкомы за помощью, но ничего не добились».

Василь Быков прожил в Гродно более 20 лет и написал в этом городе много произведений.