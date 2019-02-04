Чистая прибыль «Аэрофлота» упала в десять раз
Одной из главных причин такой динамики стал, как отметили аналитики, аномальный рост цен на авиатопливо.
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Авиакомпания отметила, что ей удалось добиться эффекта от оптимизационных программ и нивелировать «беспрецедентное давление» от стоимости топлива и валютного курса на финансовые результаты.
По данным Росавиации, доля затрат на авиатопливо в общем объеме расходов на выполнение авиаперевозок в прошлом году у пяти крупных авиакомпаний — «Аэрофлот», «Сибирь», Россия», «Уральские авиалинии» и Utair — увеличились на 2-7 п.п., сообўал в конце января