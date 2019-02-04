Чистая прибыль «Аэрофлота» упала в десять раз

/ Мир
Просмотров: 317 Комментариев: 0

Одной из главных причин такой динамики стал, как отметили аналитики, аномальный рост цен на авиатопливо.

По сообщению пресс-службы «Аэрофлота», в 2018 году чистая прибыль компании снизилась в 10,2 раза в годовом выражении и составила 2,8 млрд российских рублей (43 млн долларов) против 28,4 млрд рублей годом ранее.

Авиакомпания отметила, что ей удалось добиться эффекта от оптимизационных программ и нивелировать «беспрецедентное давление» от стоимости топлива и валютного курса на финансовые результаты.

По данным Росавиации, доля затрат на авиатопливо в общем объеме расходов на выполнение авиаперевозок в прошлом году у пяти крупных авиакомпаний — «Аэрофлот», «Сибирь», Россия», «Уральские авиалинии» и Utair — увеличились на 2-7 п.п., сообўал в конце января РБК. Топливо для компаний подорожало в годовом выражении на 24-58%.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Аэрофлот чистая прибыль Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

«Аэрофлот» готовит рейдерский захват белорусского неба?

«Аэрофлот» готовит рейдерский захват белорусского неба?

Через год «Аэрофлот» полетит из «Шереметьево-3»

Через год «Аэрофлот» полетит из «Шереметьево-3»

По одному из 11 уголовных дел Березовскому «светит» 9 лет

По одному из 11 уголовных дел Березовскому «светит» 9 лет

Пассажир российского самолета напал на экипаж

Пассажир российского самолета напал на экипаж