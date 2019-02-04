Чистая прибыль «Аэрофлота» упала в десять раз

Одной из главных причин такой динамики стал, как отметили аналитики, аномальный рост цен на авиатопливо.

По сообщению пресс-службы «Аэрофлота», в 2018 году чистая прибыль компании снизилась в 10,2 раза в годовом выражении и составила 2,8 млрд российских рублей (43 млн долларов) против 28,4 млрд рублей годом ранее.

Авиакомпания отметила, что ей удалось добиться эффекта от оптимизационных программ и нивелировать «беспрецедентное давление» от стоимости топлива и валютного курса на финансовые результаты.