Вдова Децла сообщила о выходе посмертного клипа шестого февраля

Юлия Толмацкая уточнила, что клип умершего в возрасте 35 лет российского рэпера опубликуют в день прощания.

Музыкальное видео будет доступно с 6 февраля на YouTube-канале Detsl aka Le Truk, сообщила Юлия в Instagram. Его подготовил Кирилл Толмацкий накануне смерти.

Церемония прощания пройдет в Центральной клинической больнице Москвы. Исполнителя похоронят на Пятницком кладбище.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске, где у него был концерт. Ему стало плохо в гримерке.