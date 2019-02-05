По факту ложного минирования офисов «Белавиа» возбуждено уголовное дело

Информация о минировании дома № 18 на улице Ленина, где расположен офис продаж авиакомпании «Белавиа», не подтвердилась.

По сообщению ГУВД, милиция устанавливает лицо, которое анонимно сообщило о минировании на адрес электронной почты авиаперевозчика. По факту ложного минирования возбуждено уголовное дело.

Милиция и саперы работали на двух офисах авиакомпании: на улицах Ленина и Немига. Примерно на 50 минут было перекрыто движение по улице Романовская Слобода.

Фото Сергея Балая