По факту ложного минирования офисов «Белавиа» возбуждено уголовное дело

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Информация о минировании дома № 18 на улице Ленина, где расположен офис продаж авиакомпании «Белавиа», не подтвердилась.

По сообщению ГУВД, милиция устанавливает лицо, которое анонимно сообщило о минировании на адрес электронной почты авиаперевозчика. По факту ложного минирования возбуждено уголовное дело.

Милиция и саперы работали на двух офисах авиакомпании: на улицах Ленина и Немига. Примерно на 50 минут было перекрыто движение по улице Романовская Слобода.

 

 

Фото Сергея Балая
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Тэги: ложное минирование Белавиа Город: Минск

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