Минск и Москва подготовят доклад об обоснованности взаимных ограничений на поставки сельхозпродукции

Россельхознадзор совместно с ветеринарной службой Беларуси детально рассмотрят действующие взаимные ограничения на поставляемые сельскохозяйственные товары на предмет обоснованности таких запретов и проинформируют правительства двух стран до 1 марта. Договоренность об этом достигнута 5 февраля в Москве на встрече заместителя председателя правительства России Алексея Гордеева с вице-премьером Беларуси Михаилом Русым, сообщается на сайте российского правительства.

На встрече обсуждались балансы поставок продовольствия и дальнейшее развитие взаимовыгодного агропромышленного сотрудничества, в частности поставки продукции животноводства, а также интеграция национальных информационных ветеринарных систем прослеживаемости товаров, возможные совместные проекты в АПК, в том числе по созданию селекционно-генетических центров по животноводству и применению биотехнологических инноваций.

Во встрече приняли участие государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министры сельского хозяйства двух стран Дмитрий Патрушев и Леонид Заяц, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Открывая встречу, Гордеев отметил положительную динамику роста товарооборота сельхозпродукции между двумя государствами и подтвердил готовность российской стороны продолжать конструктивный диалог и сотрудничество во всех отраслях агропромышленного комплекса.

«У наших стран есть единое понимание развития сельскохозяйственной политики Союзного государства. Основной задачей на 2019 год остается снятие оставшихся барьеров, включая поставки молочной продукции. Нам необходимо вместе минимизировать их фальсификат и квазитранзит из Республики Беларусь через Российскую Федерацию в другие страны ЕАЭС, что сбивает рынок молока в наших странах и порой приводит к вынужденному введению драконовских мер. Возможно, в целях профилактики квазитранзита при передвижении товаров нужно ввести механизм предоставления банковской гарантии», — сказал Гордеев.

Вице-премьер отметил важность выполнения согласованных торговых балансов на 2019 год и предостерег от выстраивания излишних барьеров — поставка продукции может быть приостановлена только по причине несоответствия нормам безопасности. В ходе обсуждения отмечено, что в результате борьбы с фальсификатом было принято постановление правительства России о выделении в магазинах отдельной полки для натуральных молочных продуктов, исключающих содержание растительных жиров.

В настоящее время аграрные министерства России и Беларуси составляют торговые балансы по трем категориям товаров: молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, сахар. Обе стороны положительно оценили выполнение балансов за 2018 год. Контролировать выполнение торговых балансов на 2019 год решено ежемесячно.

Гордеев также акцентировал внимание коллег на масштабной работе по интеграции двух электронных систем прослеживаемости продукции — российской системы «Меркурий» и белорусского аналога, чтобы отсечь недобросовестный теневой бизнес и оборот контрафактной сельхозпродукции.

В свою очередь белорусская сторона проинформировала о заинтересованности в поставках в Россию сельскохозяйственной техники и продолжении работ по генетическим разработкам. По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз России рассматривает вопрос о возможности предоставления господдержки для приобретения белорусской техники российскими сельхозпроизводителями.

Завершая встречу, стороны договорились продолжить обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия на ближайшей совместной коллегии аграрных ведомств России и Беларуси весной текущего года.