На кума Путина в Украине заведено уголовное дело за госизмену

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В отношении лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука открыто уголовное производство. Его подозревают в государственной измене.

Фото с сайта Телеканал 24

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, политика подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 чт. 110 (посягательство на территориальную целостность страны) УК Украины.


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В частности, слова Медведчука о необходимости создания автономного региона Донбасс в составе Украины квалифицированы, как публичные призывы к изменению границ Украины в нарушение порядка, установленного конституцией.

Также эти слова можно трактовать как «предоставление помощи России в проведении подрывной деятельности против Украины и поддержку сепаратистских настроений».

В настоящее время в Генпрокуратуре рассматривают вопрос передачи материалов дела в Службу безопасности Украины.
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Тэги: Украина госизмена Персона: Лариса Сарган Виктор Медведчук

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