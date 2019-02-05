На кума Путина в Украине заведено уголовное дело за госизмену

В отношении лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука открыто уголовное производство. Его подозревают в государственной измене.

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Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, политика подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 чт. 110 (посягательство на территориальную целостность страны) УК Украины.

В частности, слова Медведчука о необходимости создания автономного региона Донбасс в составе Украины квалифицированы, как публичные призывы к изменению границ Украины в нарушение порядка, установленного конституцией.

Также эти слова можно трактовать как «предоставление помощи России в проведении подрывной деятельности против Украины и поддержку сепаратистских настроений».

В настоящее время в Генпрокуратуре рассматривают вопрос передачи материалов дела в Службу безопасности Украины.