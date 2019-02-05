Столичные психологи помогли в 2018 году сохранить 500 беременностей

лагодаря психологической поддержке в 2018 году в столице удалось сохранить 500 беременностей, сообщила 5 февраля на пресс-конференции в Минске главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению горисполкома Ирина Иконостасова.

Фото pixabay.com

По ее словам, таков результат в 2018 году работы психологов в кабинетах предабортного консультирования. «Эффективность их работы составляет 17%. В Минске последние 5-10 лет наблюдается хорошая динамика сокращения количества прерываний беременности», — отметила медик.

Главный акушер-гинеколог подчеркнула, что немалая заслуга в этом принадлежит именно предабортному консультированию. «Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы женщина приходила на эту консультацию вместе с партнером», — отметила она.

Иконостасова обратила внимание на тенденцию к увеличению в Минске возраста рождения первого ребенка. Женщины первый раз рожают в 27—29 лет, второй — после 30 лет. «На государственном уровне мы уже даже вносили предложение ввести какое-то дополнительное пособие для того, чтобы стимулировать молодые семьи рожать первого ребенка до 26 лет», — сказала она.

При этом медик отметила, что увеличение возраста рождения первого ребенка характерно и для многих стран Европы, США.

Что касается ранних беременностей, то в Минске количество несовершеннолетних матерей невелико. «Благодаря открытию центров дружественного отношения к подросткам, где они анонимно могут консультироваться, получать помощь, число родов среди девушек до 18 лет за последние годы в столице находится в пределах 15—20. Как правило, это все же юные пары, которые решаются рожать и растить ребенка вместе», — сказала Иконостасова.

Рожениц старше 45 лет также немного. За год таких родов в Минске бывает около 50. В возрасте 40—45 лет ежегодно рожают около 500 столичных жительниц.

К сожалению, не становится больше беременностей и родов с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, констатировала Иконостасова. «Поэтому сейчас на законодательном уровне готовится документ о предоставлении бесплатной возможности провести процедуру ЭКО. Пока неясно, для всех это будет или для отдельных категорий граждан, на все процедуры или на какую-то одну», — сказала она.