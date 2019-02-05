Совмин вновь окажет господдержку БПХО

Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению (БПХО) будет возмещена часть процентов за пользование кредитом, предоставленным «Беларусбанком», на основании постановления Совета министров от 4 февраля № 76, сообщила пресс-служба правительства.

Помощь представляет собой компенсацию 50% ставки по кредиту, и это будет сделано за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на «прочие вопросы» в области промышленности, строительства и архитектуры.

Министерству финансов поручено обеспечить в 2019 году возмещение БПХО части процентов за пользование банковскими кредитами.

Контроль за выполнением постановления возложен на концерн «Беллегпром».

Аналогичная господдержка была оказана предприятию в 2016-2018 годах. Сумма кредитов составляет около 21,4 млн евро.

В конце минувшего года Лукашенко на совещании с руководством правительства напомнил, что еще в мае установил порядок рассмотрения подобных вопросов о господдержке: «Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить».

Ранее Naviny.by писали, что господдержка предприятий будет снижаться ежегодно на 10%. Об этом в ноябре заявил министр финансов Максим Ермолович на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров «Перекресток Беларусь» в Минске 29 ноября.

В начале прошлого года сообщалось, что ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО), выпускающее продукцию под торговой маркой «Блакiт», получило государственную поддержку «в целях стабилизации финансового положения».

Предприятие было освобождено от уплаты процентов, которые начислены на сумму задолженности по платежам, произведенным из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства по кредиту «Беларусбанка». На сумму этой задолженности в 2017 году поручено увеличить долю государства в уставном фонде БПХО и списать эту задолженность.