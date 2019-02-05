Первый вице-премьер Турчин пообещал улучшить деловой климат в стране

В ближайшее время ожидается принятие документов, направленных на дальнейшее улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Беларуси, сообщил журналистам первый вице-премьер Александр Турчин по итогам совещания у Александра Лукашенко 5 февраля. Фрагмент был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

Фото пресс-службы правительства Беларуси

«Одним из блоков рассматриваемых вопросов у президента были вопросы улучшения делового климата в нашей стране, инвестиционной привлекательности, — сказал Турчин. — Поэтому основные вещи были поддержаны главой государства. Но, безусловно, мы делали акцент на практику применения определенных норм законодательства нашей страны, поэтому необходимо будет внести определенные корректировки в предлагаемые документы. Но концептуально основные те вещи, которые были предложены, главой государства были поддержаны».

По информации пресс-службы президента, на сегодняшнем совещании присутствовало руководство Совета министров, парламента, Администрации президента. Говоря о тематике встречи, Лукашенко отметил: «Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов».

23 ноября 2017 года Александр Лукашенко подписал декрет № 7 «О развитии предпринимательства».

Его основные положения вступили в силу 26 февраля этого года. Документ предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом, отмечается в сообщении пресс-службы президента. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.

Только на 1 сентября 2018 года в рамках декрета в уведомительном порядке свою деятельность начали более 3 тысяч субъектов хозяйствования.