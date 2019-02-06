Чиновники провалили план по диверсификации экспорта, — эксперт

План властей по диверсификации белорусского экспорта провален. Такое мнение высказал БелаПАН член Совета по развитию предпринимательства при президенте, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные официальной статистики.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2018 год составило 4,7 млрд долларов. Экспорт вырос на 15,3% до 33,7 млрд, импорт — на 12,2% до 38,4 млрд. Экспорт в Россию увеличился на 0,4% до 13 млрд долларов, импорт — на 15,4% до 22,6 млрд. Экспорт в ЕС вырос на 29,9% и составил 10,2 млрд, импорт — на 7,4% до 7 млрд 148,1 млн. В страны «дальней дуги» экспорт сложился на уровне 15 млрд (+27,7%), импорт — 14,1 млрд (+7,2%).

«С точки зрения диверсификации внешней торговли — она, как и ранее была провалена, так оказалась проваленной и в 2018 году. На пять стран-партнеров приходится 68,8% экспорта (в 2017 году — 71,6%). Отмечается небольшая диверсификация, которая не связана с товарами с высокой добавленной стоимостью», — заявил Романчук.

На 10 стран пришлось 82% экспорта против 82,9% в 2017 году. «Декларация, что у нас будет «дальняя дуга», не работает. То есть мы находимся в зоне комфорта с нашими традиционными партнерами», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что во внешней торговле повезло с нефтью и нефтепродуктами — не было ограничений. Была хорошая конъюнктура на традиционные товары белорусского экспорта — калийные удобрения, металлы и металлоизделия. Не было особых ограничений на продукцию сельского хозяйства.

«Поэтому прошлый год был достаточно успешным с точки зрения внешней конъюнктуры, но это не наша заслуга, просто так сложились обстоятельства», — считает собеседник.

По его словам, если не учитывать экспорт нефтепродуктов в ЕС, то будет неприглядная ситуация, когда только 20-25% составит экспорт того, что «мы делаем руками, а не достаем из земли».

«Если условия и схемы поставки нефти поменяются, мы ощутим незначительную часть товарных потоков», — отметил Романчук.

Он подчеркнул, что Беларусь как производителя бытовой техники, инвестиционных товаров, оборудования никто в мире не знает.

«Грузовые автомобили пошли на экспорт, рапсовое масло, «Джили» продали в Россию. Но это не имеет стойкой тенденции. Как только в России начнет сокращаться экономика или она будет вводить протекционистские меры из-за новой модели интеграции с нами, мы тогда столкнемся с тем, что 20 лет жили в режиме торговли только с Россией. Не занимались тем, чтобы белорусские производители торговали со всем миром на условиях равной конкуренции», — считает эксперт.

По его мнению, в 2019 году сохранить прирост экспорта на 15% будет «крайне сложно».

«Потому что не будет такой конъюнктуры и стартовые условия будут другие. Поэтому, я думаю, рассчитывать на очередной экспортный прорыв, за счет которого мы будем повышать заработную плату и обеспечивать рост ВВП, не приходится», — сказал он.

Как считает Романчук, нужно заниматься диверсификацией и децентрализацией экономики.

«Нужно делать все, чтобы частный малый и средний бизнес становился плечом для адаптации в быстро меняющемся внешнем мире. Госплан во всей стране или отдельно взятом Оршанском районе — это просто тупик, в этом нет никаких сомнений», — заявил экономист.