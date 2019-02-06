Вышел посмертный клип Децла

Сегодня в сети опубликован анонсированный ранее посмертный клип российского рэпера Децла.

Видео накануне своей смерти подготовил музыкант.

«Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер», - сказано на его канале.

Кумир молодежи начала XXI века умер после концерта в Ижевске. В настоящее время точная причина смерти пока не известна.

Как ранее писали Naviny.by, один из самых эпатажных российских музыкантов – Сергей Шнуров – написал стихотворение на смерть Децла.

В сети появилось видео реанимационных мероприятий по спасению артиста. Увы, медикам не удалось завезти его сердце.

Музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище российской столицы.