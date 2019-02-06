Вышел посмертный клип Децла
Сегодня в сети опубликован анонсированный ранее посмертный клип российского рэпера Децла.
Видео накануне своей смерти подготовил музыкант.
«Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер», - сказано на его канале.
Кумир молодежи начала XXI века умер после концерта в Ижевске. В настоящее время точная причина смерти пока не известна.
Как ранее писали Naviny.by, один из самых эпатажных российских музыкантов – Сергей Шнуров – написал стихотворение на смерть Децла.
В сети появилось видео реанимационных мероприятий по спасению артиста. Увы, медикам не удалось завезти его сердце.
Музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище российской столицы.