Вышел посмертный клип Децла

/ Культура
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Сегодня в сети опубликован анонсированный ранее посмертный клип российского рэпера Децла.

Видео накануне своей смерти подготовил музыкант.

«Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер», - сказано на его канале.

Кумир молодежи начала XXI века умер после концерта в Ижевске. В настоящее время точная причина смерти пока не известна.

Как ранее писали Naviny.by, один из самых эпатажных российских музыкантов – Сергей Шнуров – написал стихотворение на смерть Децла.

В сети появилось видео реанимационных мероприятий по спасению артиста. Увы, медикам не удалось завезти его сердце.

Музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище российской столицы.
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Тэги: клип Персона: Децл

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