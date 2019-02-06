Работа по сокращению сроков обучения в белорусских вузах практически завершена, — министр

Работа по сокращению сроков обучения в белорусских вузах фактически завершена, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко 6 февраля в Минске перед началом заседания коллегии министерства.

По его словам, переход на сокращенные сроки обучения не означает, что «просто обрезаны какие-то дисциплины и сокращено количество часов на их изучение».

«Мы полностью переформатировали программы и учебные планы, когда переходили на четырехлетние сроки обучения, — сказал министр. — Сегодня еще есть группы студентов, которые выпускаются по старым программам и срокам обучения. Нужно их выпустить, и постепенно подойдут те, кто занимается уже по новым срокам. Поэтому фактически эта работа завершена, и президенту об этом доложили на совещании в прошлую пятницу».

Карпенко сообщил, что в высшем образовании по двум третям специальностей, которых в стране около 380, уже обновлены учебные планы и программы. Образовательные стандарты будут формироваться по-другому, на основании «национальной рамки квалификаций».

«Этот документ будут создавать работодатели и субъекты хозяйствования под эгидой Министерства труда и социальной защиты, изучая рынок труда и давая те квалификационные характеристики и компетенции, которыми должен обладать специалист, участвующий в работе хозяйственного комплекса», — сказал чиновник.

Изменения принимались «не на голом месте», пояснил министр. «Мы ориентируемся на справочник рабочих и служащих, где изложены квалификационные характеристики. Однако эта рамка квалификаций должна быть подвижной и оперативно реагировать на запросы рынка труда», — сказал он.

Высшая школа переходит на серьезную практико-ориентированную подготовку, где практика с первого курса является обязательным условием.

«Например, в педагогической отрасли студенты-первокурсники ходят на так называемую пассивную педагогическую практику, — отметил Карпенко. — Они наблюдают за работой учителей в школах, как они проводят занятия, воспитательные мероприятия. Таким образом знакомятся с работой в школе. На третьем курсе у них обязательная практика, например в детских оздоровительных лагерях, четвертый курс — преддипломная практика, где студенты сами ведут уроки и другие мероприятия».

Важным глава Минобразования считает перейти на сетевые формы взаимодействия в профессиональном образовании, когда новейшее лабораторное, техническое оборудование сосредоточено в учебных заведениях, и они получают статус ресурсных центров.

«Эти ресурсные центры могут использовать для эффективного обучения все учреждения образования. Туда могут приезжать студенты из разных регионов, проводить на хорошем оборудовании комплекс необходимых работ. Это позволяет экономить средства, более эффективно использовать это оборудование, а не только раз в год в период лабораторных заданий», — сказал министр.

На коллегию Министерства образования корреспондент БелаПАН допущен не был.