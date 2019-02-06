В Украине задержан белорус, разыскиваемый за участие в наркосиндикате

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Правоохранителями Украины задержан гражданин Беларуси Владимир Юрченко, находившийся более пяти лет в международном розыске по линии Интерпола.

Юрченко инкриминируется незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 328 УК). Задержанный подозревается в организации поставок героина в Беларусь.

Как сообщает пресс-служба МВД, Юрченко возглавлял одно из структурных подразделений международной преступной группы, в которую в том числе входили граждане Беларуси и Таджикистана. Данная группа занималась поставками героина из Средней Азии в Беларусь, Украину и страны Евросоюза.

Одна из крупных партий наркотика была задержана в сентябре 2010 года в пункте взимания дорожных пошлин «Редьки» на автотрассе М1. В автомобиле «Опель Астра» с российскими номерами перевозилось около 28 кг героина, замаскированного под репчатый лук.

Сейчас задержанный Владимир Юрченко находится в СИЗО Чернигова. Ожидается его экстрадиция в Беларусь.
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Тэги: наркоторговля наркосиндикат Персона: Владимир Юрченко

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