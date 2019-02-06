Минский студент прыгал по автомобилям и разбил рекламный щит

Суд Октябрьского района Минска наказал учащегося одного из столичных колледжей 2000 года рождения шестью месяцами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, виновнику грозило до шести лет лишения свободы, но он ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также раскаялся в содеянном.

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгал по кузовам автомобилей «БМВ» и «Фольксваген», а впоследствии разбил рекламный щит.