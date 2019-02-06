Бывшего сотрудника КГБ освободили из колонии на четыре года раньше

На свободу вышел бывший сотрудник брестского областного управления КГБ и один из осужденных по «делу семнадцати» Игорь Корицкий.

Фото: tut.by

Брестчанин Александр — знакомый осужденного — встретил того в местном ЦУМе, сообщает TUT.by . Два года назад его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима, но сейчас он находится на свободе. Мужчина был под стражей с ноября 2014-го: выходит, он отсидел около четырех лет.

«Спрашиваю, что случилось, где так долго был? Говорит, „в командировке был долго“. Спрашиваю, в Беларуси? Да, в Беларуси. Не допытывался больше. Он очень постарел, ему как 50 лет, хотя на самом деле 38», — вспоминает Александр. Он точно не обознался: знает Корицкого больше десятка лет. Они даже пообщались.

В июне 2017 года Верховный суд поставил точку в громком уголовном деле об обороте психотропных веществ. Среди 17 фигурантов оказались сотрудники КГБ Корицкий (Брестское управление) и Веретенский (Центральный аппарат), а также сотрудник одного из управлений ГУБОПиК МВД по Минску Денисевич. Изначально все трое получили сроки от 14 до 15 лет. Но позже приговор обжаловали в Верховном суде, из обвинения исключили ряд эпизодов и сроки сократили до 8-9 лет.

Есть данные о том, что досрочно освобожден еще один фигурант дела.