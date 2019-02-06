Бывшего сотрудника КГБ освободили из колонии на четыре года раньше

/ Общество
Просмотров: 177 Комментариев: 0

На свободу вышел бывший сотрудник брестского областного управления КГБ и один из осужденных по «делу семнадцати» Игорь Корицкий.

Фото: tut.by

Брестчанин Александр — знакомый осужденного — встретил того в местном ЦУМе, сообщает TUT.by. Два года назад его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима, но сейчас он находится на свободе. Мужчина был под стражей с ноября 2014-го: выходит, он отсидел около четырех лет.

«Спрашиваю, что случилось, где так долго был? Говорит, „в командировке был долго“. Спрашиваю, в Беларуси? Да, в Беларуси. Не допытывался больше. Он очень постарел, ему как 50 лет, хотя на самом деле 38», — вспоминает Александр. Он точно не обознался: знает Корицкого больше десятка лет. Они даже пообщались.


«Дело семнадцати». Как люди в погонах помогали наркодилерам

В июне 2017 года Верховный суд поставил точку в громком уголовном деле об обороте психотропных веществ. Среди 17 фигурантов оказались сотрудники КГБ Корицкий (Брестское управление) и Веретенский (Центральный аппарат), а также сотрудник одного из управлений ГУБОПиК МВД по Минску Денисевич. Изначально все трое получили сроки от 14 до 15 лет. Но позже приговор обжаловали в Верховном суде, из обвинения исключили ряд эпизодов и сроки сократили до 8-9 лет.

Есть данные о том, что досрочно освобожден еще один фигурант дела.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело семнадцати Персона: Игорь Корицкий Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Дело Вилюги. Борца с наркотиками и наркобарона связывали приятельские отношения

Дело Вилюги. Борца с наркотиками и наркобарона связывали приятельские отношения

«Дело семнадцати». Как осведомитель стал главным наркобароном Беларуси?

«Дело семнадцати». Как осведомитель стал главным наркобароном Беларуси?

Пять вопросов по «делу семнадцати»

Пять вопросов по «делу семнадцати»

До 20 лет колонии. Оглашен приговор по «делу семнадцати»

До 20 лет колонии. Оглашен приговор по «делу семнадцати»