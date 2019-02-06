Неизвестный напал на оппозиционера и разбил ему нос

/ Общество
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Активисту и защитнику Куропат Юрию Палейко разбили нос с криками: «Вас, жидов, стрелять нужно».

«На защитников Куропат было совершено нападение. И сразу же преступник уехал. По описанию он похож на человека, который в декабре пытался разбить „скамью Клинтона“», — сообщил в Facebook знакомый пострадавшего Анатолий Наумович.

Активистам удалось записать регистрационный номер автомобиля Mazda, на котором скрылся злоумышленник.

Акции против работы ресторана «Поедем поедим» проходят ежедневно с 31 мая из-за того, что заведение находится вблизи места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: защита Куропат Куропаты нападение на активиста Персона: Юрий Палейко Анатолий Наумович

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