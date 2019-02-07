Бывшего президента Бразилии наказали тринадцатью годами тюрьмы

Федеральный судья Габриэла Хард признала Луиса Инасиу Лулу да Силву виновным в коррупции и отмывании денег.

Политика приговорили к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы за частный дом в Атибайа, сообщает G1 . Следствие предполагает, что он мог быть приобретен экс-президентом на незаконно полученные средства или передан политику частными компаниями в обмен на некие привилегии.

Процесс, по итогам которого он был осужден в первый раз, также связан с недвижимостью: следователи пришли к выводу, что да Силва является истинным владельцем трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа. По версии обвинения, эта квартира была передана политику в рамках коррупционной схемы. Из-за первого приговора он не смог принять участие в президентских выборах 2018 года, хотя считался фаворитом гонки.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с января 2003 года по декабрь 2010-го.