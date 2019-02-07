ОМОН задержал катающихся снаружи поезда подростков

Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости, влекут наложение штрафа в размере от шести десятых до трех базовых величин. Ответственность за данные правонарушения наступает с четырнадцатилетнего возраста.