ОМОН задержал катающихся снаружи поезда подростков

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Компания молодых людей каталась на хвостовом вагоне в районе станции Помыслище в Минском районе.

По информации ГУВД Мингорисполкома, сотрудники ОМОН задержали подозреваемых в лесном массиве. Ими оказались пятеро подростков от 11 до 16 лет. Они пытались проехать на грузовом поезде до Курасовщины, где проживают.

Задержанных передали для разбирательства в ИДН территориального РУВД.

Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости, влекут наложение штрафа в размере от шести десятых до трех базовых величин. Ответственность за данные правонарушения наступает с четырнадцатилетнего возраста.

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Тэги: Щомыслица Курасовщина ОМОН БЖД Город: Минск

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