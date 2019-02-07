ОМОН задержал катающихся снаружи поезда подростков
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Компания молодых людей каталась на хвостовом вагоне в районе станции Помыслище в Минском районе.
По информации ГУВД Мингорисполкома, сотрудники ОМОН задержали подозреваемых в лесном массиве. Ими оказались пятеро подростков от 11 до 16 лет. Они пытались проехать на грузовом поезде до Курасовщины, где проживают.
Задержанных передали для разбирательства в ИДН территориального РУВД.
|Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости, влекут наложение штрафа в размере от шести десятых до трех базовых величин. Ответственность за данные правонарушения наступает с четырнадцатилетнего возраста.