Правительство: в привлечении иностранных студентов наши вузы ориентированы на страны Средней Азии

Белорусские вузы для привлечения иностранных студентов ориентируются в основном на среднеазиатские страны и предлагают, как правило, русскоязычные образовательные программы.

Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Министерства образования, обсуждая меры по наращиванию экспорта образовательных услуг.

По мнению Петришенко, «по другим рынкам работа практически не ведется».

«Необходимо повышать конкурентоспособность и престижность профессиональной подготовки в учреждениях высшего образования страны, выработать принципиально новые подходы к организации образовательного процесса, предусмотреть расширение подготовки на иностранных языках, привлечение преподавателей ведущих зарубежных университетов, опытных руководителей и специалистов-практиков наиболее успешных отечественных структур и организаций», — сказал вице-премьер.

Он призвал ректоров вузов не быть сторонними наблюдателями процесса и исправлять ситуацию, сообщает пресс-служба правительства.