Иностранец выманил у борисовчанки 41 тысячу долларов

Доверчивая женщина в несколько этапов перечислила на предоставленные ей реквизиты более 41 тысячи долларов, взяв взаймы у знакомых и оформив кредиты.

По сообщению областного УСК, пострадавшая в апреле 2018 года познакомилась в соцсети с представившимся 52-летним моряком из США, у которого заканчивался контракт в Таиланде. Виртуальный знакомый заверил, что ему нужны необходимые документы, чтобы уехать и попросил оказать помощь при их доставке. Женщина должна была получить посылку и отправить ему в Таиланд.

Специалисты установили, что борисовчанка перечисляла денежные средства на зарубежный счет в Гану. Следователь направил международные запросы об оказании правовой помощи.