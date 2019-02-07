Иностранец выманил у борисовчанки 41 тысячу долларов

/ Общество
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Доверчивая женщина в несколько этапов перечислила на предоставленные ей реквизиты более 41 тысячи долларов, взяв взаймы у знакомых и оформив кредиты.

По сообщению областного УСК, пострадавшая в апреле 2018 года познакомилась в соцсети с представившимся 52-летним моряком из США, у которого заканчивался контракт в Таиланде. Виртуальный знакомый заверил, что ему нужны необходимые документы, чтобы уехать и попросил оказать помощь при их доставке. Женщина должна была получить посылку и отправить ему в Таиланд.

Специалисты установили, что борисовчанка перечисляла денежные средства на зарубежный счет в Гану. Следователь направил международные запросы об оказании правовой помощи.
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Тэги: Беларусь-Гана мошенник Город: Борисов

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