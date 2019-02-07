Видеофакт. В Йемене родились уникальные сиамские близнецы

Врачи Йемена бьют тревогу. Они обратились в ООН с просьбой помочь в эвакуации новорожденных мальчиков-близнецов, которым необходима срочная медицинская помощь и лечение за границей.

Родившихся две недели назад сиамских близнецов называют уникальными – у них отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительные системы, но общие печень, а также почки, ноги и руки.

Местные специалисты уверяют, что если мальчики останутся в Йемене, они умрут.