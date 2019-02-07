Видеофакт. В Йемене родились уникальные сиамские близнецы

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Врачи Йемена бьют тревогу. Они обратились в ООН с просьбой помочь в эвакуации новорожденных мальчиков-близнецов, которым необходима срочная медицинская помощь и лечение за границей.

Родившихся две недели назад сиамских близнецов называют уникальными – у них отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительные системы, но общие печень, а также почки, ноги и руки.

Местные специалисты уверяют, что если мальчики останутся в Йемене, они умрут.

По словам доктора больницы, где находятся дети, Файзала аль-Бабли, своими силами йеменские медики  не смогут даже провести базовую диагностику, не говоря уже об операции по разделению близнецов, пишет Би-би-си.
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Тэги: Йемен сиамские близнецы ООН Персона: Файзал аль-Бабли

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