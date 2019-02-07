Видеофакт. В Йемене родились уникальные сиамские близнецы
Врачи Йемена бьют тревогу. Они обратились в ООН с просьбой помочь в эвакуации новорожденных мальчиков-близнецов, которым необходима срочная медицинская помощь и лечение за границей.
Родившихся две недели назад сиамских близнецов называют уникальными – у них отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительные системы, но общие печень, а также почки, ноги и руки.
Местные специалисты уверяют, что если мальчики останутся в Йемене, они умрут.
По словам доктора больницы, где находятся дети, Файзала аль-Бабли, своими силами йеменские медики не смогут даже провести базовую диагностику, не говоря уже об операции по разделению близнецов, пишет