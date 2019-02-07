Власти не разрешили запланированные на выходных в Бресте четыре митинга против аккумуляторного завода
Брестский горисполком не разрешил проведение четырех митингов против строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН заявитель акций брестчанин Сергей Свирский.
По его словам, по два митинга намечались 9 и 10 февраля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.
«Горисполком ответил, что в эти дни там будут проводиться запланированные ранее мероприятия: военно-спортивный праздник и соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. По этой причине нам не разрешают, как сообщает горисполком, провести митинги против завода. При том, что разрешения мы как раз и не просили, так как с 26 января законом предусмотрен уведомительный порядок подачи заявок на постоянные места для проведения массовых мероприятий», — дополнил Свирский.
Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 52 митингов, 12 пикетов и шести демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.
Противники предприятия собираются с 25 февраля каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.
Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.
Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и добиваются прекращения строительства.
31 октября премьер-министр Сергей Румас заявил, что опасения по поводу строительства аккумуляторного завода несколько преувеличены. «Проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство работ», — сказал он.
Несомненно, считает Румас, подобные крупные проекты должны согласовываться с жителями. «Но важно понимать, что это ведь и решение проблемы занятости для регионов. На этих предприятиях наши граждане смогут получить рабочие места. Учитывая, что это высокотехнологичные проекты, они смогут получать достойную заработную плату», — заявил он.
В январе Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. На референдум предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, на территории района.