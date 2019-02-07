Минсельхозпрод планирует продать за границу продукции на 5,7 млрд долларов

Минсельхозпрод планирует в 2019 году увеличить экспорт продукции на 8,6% до 5,7 млрд долларов, сообщил на пресс-конференции в Минске 7 февраля начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов.

«Такие у нас амбициозные задачи. Если нам удастся все выполнить и если будут благоприятные погодные условия, то мы планируем нарастить экспорт на такие объемы. Это цифры расчетные, и они достижимы», — заявил Богданов.

По его мнению, важно, «как будет отрабатываться сотрудничество с Российской Федерацией».

«Мы видим, что через пять-семь лет будет профицит молока и мяса на рынке Союзного государства, поэтому мы активно, думая наперед, развиваем рынки других государств. Основным направлением у нас будут страны СНГ, где лучше логистика и общие вкусовые предпочтения. Второе направление — рынки Азии и Океании, где мы уже чувствуем себя неплохо и будем сотрудничество развивать. Следующее направление — страны Персидского залива, они богаты нефтью, но не могут полностью обеспечить себя продукцией. Далее идет Африка, страны Евросоюза и Америки», — сообщил начальник управления.

При этом он подчеркнул, что акцент будет сделан на глубине переработки и поставке продукции с большей добавленной стоимостью.

По информации Богданова, в 2018 году экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос на 5,3% до 5 млрд 235 млн долларов, валютная выручка увеличилась на 263,3 млн.

«Такие результаты были достигнуты, несмотря на довольно сложные отношения с нашим восточным партнерам, закрытия и открытия предприятий мясо-молочной отрасли для поставок. Кроме того, была сложная мировая конъюнктурная обстановка. Цены на молоко упали более чем на 10%. Нам удалось компенсировать потери путем увеличения объемов поставок. В натуральном выражении экспорт мяса вырос на 5,9% до 370 тыс. тонн, молока — на 5,8% до 4 млн 222 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт мясной продукции вырос на 8,2% до 1 млрд долларов. Молока и молокопродуктов мы продали на 2 млрд 30 млн долларов», — сказал чиновник.

По его словам, в 2018 году сельхозпродукция поставлялась в 95 стран (мясо — в 19, молоко — в 55). Экспорт в дальнее зарубежье вырос на 66,7% до 519 млн долларов. В страны Азии и Океании экспорт увеличился в 2,2 раза, Африки — в 5 раз, Америки — на 48% (в США — на 21%, Венесуэлу — в 10 раз).