Во Франкфурте открылся первый магазин без упаковки

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В округе Бокенхайм открылся новый магазин, где представлено около 240 товаров. Интерес к этой торговой точке привлек тот факт, что основная масса представленной продукции после покупки не образует пластиковых отходов.

Как сообщается, кроме таких продуктов, как рис, чечевица и сухофрукты, на полках также находятся гигиенические принадлежности и косметические средства.

Одна из хозяек заметила, что товары должны производиться и продаваться, по возможности, честно и экологически. Так, в частности, шампуни производятся на биоперерабатывающем заводе в Хайльбронне. Пирожные и печенье доставляются кондитером из Франкфурта. Мюсли покупаются у оптового торговца сети Fairtrade в Нюрнберге.

Чтобы свести к минимуму отходы, покупатели должны приносить свою собственную тару, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия торговля Город: Франкфурт-на Майне

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