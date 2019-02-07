Во Франкфурте открылся первый магазин без упаковки

В округе Бокенхайм открылся новый магазин, где представлено около 240 товаров. Интерес к этой торговой точке привлек тот факт, что основная масса представленной продукции после покупки не образует пластиковых отходов.

Как сообщается, кроме таких продуктов, как рис, чечевица и сухофрукты, на полках также находятся гигиенические принадлежности и косметические средства.

Одна из хозяек заметила, что товары должны производиться и продаваться, по возможности, честно и экологически. Так, в частности, шампуни производятся на биоперерабатывающем заводе в Хайльбронне. Пирожные и печенье доставляются кондитером из Франкфурта. Мюсли покупаются у оптового торговца сети Fairtrade в Нюрнберге.