Лукашенко поздравил Александру Романовскую с победой на чемпионате мира

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По словам Александра Лукашенко, заключительный прыжок Александры Романовской в финале соревнований по лыжной акробатике на чемпионате мира не оставил никаких сомнений, что она лучшая.

Глава государства в своем поздравлении пожелал спортсменке и всей команде белорусских фристайлистов здоровья и новых успехов.

Он также назвал белорусскую школу лыжной акробатики достойной мирового уровня, которая не одно десятилетие обеспечивает подготовку талантливой молодежи.
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Тэги: фристайл Персона: Александр Лукашенко Александра Романовская

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