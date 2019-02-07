Шуневича требуют привлечь к ответственности за резкие высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества

Белорусский правозащитник Валентин Стефанович обратился в Совет министров с просьбой привлечь главу МВД Игоря Шуневича к дисциплинарной ответственности за резкие высказывания о представителях ЛГБТ-сообщества.

В конце декабря прошлого года министр внутренних дел в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ назвал «дырявыми» граждан, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+.

«Высказывания Игоря Шуневича, который является должностным лицом, растиражированные на государственном телеканале, по моему мнению, представляют собой не что иное, как подстрекательство к дискриминации, вражде к гражданам страны по дискриминационному признаку — сексуальной ориентации. Они формируют неприязнь, чувство отвращения, ненависти и вражды к представителям данной социальной группы», — отметил в заявлении Стефанович.

Высказывания Шуневича, по мнению правозащитника, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении чиновником требований «Положения о министре Республики Беларусь», согласно которому одной из основных задач министра является «обеспечение в рамках своих полномочий реализации конституционных положений, прав и интересов юридических и физических лиц».

Ранее Стефанович и руководитель ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий обращались в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку высказываниям Шуневича и привлечь его к уголовной ответственности.

Генпрокуратура и СК не нашли оснований для проведения проверки высказываний Шуневича, отмечает БелаПАН.