Нацбанк выпустит обновленные деньги

В обращении появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты: 1, 2 копейки и 2 рубля, сообщает «Беларусь 1» .

7 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и председателя правления Национального банка Павла Каллаура.

Стороны обсудили состояние финансового рынка, роль Нацбанка в обеспечении его стабильности, а также мероприятия по случаю 25-летия белорусского рубля.

Нынешние банкноты и монеты были введены в обращение 1 июля 2016 года, однако отпечатаны и отчеканены они были еще в 2009 году.