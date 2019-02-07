Использование бригад «скорой» на спортивных мероприятиях нерационально
Использование бригад скорой медицинской помощи на спортивных мероприятиях нерационально. Такое мнение высказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.
«Назрела необходимость выработки совместного решения по сопровождению спортивных мероприятий», — сказал он.
Отвлечение персонала скорой медицинской помощи на дежурства на различных мероприятиях «приводит к ухудшению медицинской помощи населению города, увеличению нагрузки на остающиеся на линии бригады».
За последние десять лет количество бригад, работавших на культурно-массовых и спортивных мероприятиях, увеличилось с 1.192 до 2.992, сообщил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.
В 2018 году во время обслуживания таких мероприятий зарегистрировано 332 обращения за помощью.
Всего Минске 165 бригад скорой помощи, и это число соответствует государственному социальному стандарту: одна бригада на 12 тыс. населения. 58 бригад — специализированные (интенсивной терапии, реанимационные, психиатрические и педиатрические), остальные — общие. Медики скорой оснащены цифровыми радиостанциями и бортовыми компьютерами.
«Бригады скорой помощи оснащены всем необходимым для оказания помощи на догоспитальном этапе», — отметил Жинко.
По его словам, в 2018 году скорая помощь выезжала по вызовам около 650 тыс. раз. Значительная часть вызовов — к иногородним.