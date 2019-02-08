Тириль Экхофф выиграла индивидуальную гонку в Кэнморе

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Экхофф допустила один промах и выиграла 9,8 секунды у показавшей второе время Маркеты Давидовой из Чехии. Третьей стала Лиза Виттоцци из Италии (+20,9).

Давидов и Виттоцци отстрелялись на ноль. Кроме них чисто прошли огневые рубежи еще две биатлонистки — немка Франциска Хильдебранд, занявшая 4-е место, и Юлия Швайгер из Австрии, замкнувшая десятку.

Всего в гонке приняли участие 89 спортсменок.

Лучшей из трех белорусок стала Дарья Юркевич, с тремя промахами занявшая 62-е место (+5:51,0). Анна Сола стала 68-й (5; +6:19,2), Инна Костюченко — 87-й (9; +11:40,1).

Из-за сильных морозов программа этапа претерпела изменения. В частности, была сокращена протяженность индивидуальных гонок: у мужчин с 20 км до 15 км, у женщин — с 15 км до 12,5 км. Штрафное время за каждый промах также сократили — с 1 минуты до 45 секунд.

Мужскую индивидуальную гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё.

8 января в Кэнморе пройдут эстафеты.
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Тэги: биатлон Персона: Тириль Экхофф Маркета Давидова Лиза Виттоцци Франциска Хильдебранд Юлия Швайгер Дарья Юрченко Анна Сола Инна Костюченко Город: Кэнмор

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