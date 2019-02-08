Бывший замминистра здравоохранения Лосицкий приговорен к шести годам колонии с конфискацией имущества

Минский городской суд 8 февраля приговорил бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Игорь Лосицкий

Приговор огласил судья Игорь Любовицкий.

Лосицкому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Бывшего главного врача 12-й городской стоматологической поликлиники Владимира Кравчёнка, который является фигурантом того же дела, что и Лосицкий, суд приговорил к пяти годам с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Владимир Кравчёнок

Кравчёнка обвиняли по двум статьям — получение взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч. 2, 3 ст. 430; до десяти лет лишения свободы) и злоупотребление служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424). На суде прокурор предложил снять обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с недоказанностью вины.