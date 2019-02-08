В аэропорту «Домодедово» самолет врезался в фонарь

Инцидент в международном аэропорту «Домодедово», в результате которого пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Тюмени, после посадки во время рулежки задел крылом осветительную мачту, произошел вечером 6 февраля.

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По информации пресс-службы «Домодедово», на борту лайнера находилось 58 пассажиров, два пилота и три бортпроводника. К счастью, никто не пострадал.

Несмотря на происшествие, службы аэропорта своевременно доставили пассажиров в терминал и багаж на разгрузку.

Следователи предварительно считают, что причиной инцидента стал лед, хотя представитель аэропорта утверждает, что коэффициент сцепления на ВПП за счет применения реагентов был выше установленных норм.