В Минске обнаружено тело младенца с удавкой на шее – убийце грозит расстрел

В столичном микрорайоне Серебрянка была обнаружена страшная находка, от которой становится не по себе.

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По информации минских правоохранителей, сегодня днем в милицию поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов по проспекту Рокоссовского тело младенца, на шее которого находилась удавка.

Ребенку на вид примерно два месяца.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 139 (Убийство), которая предусматривает наказание вплоть до смертной казни (если преступление совершил мужчина).