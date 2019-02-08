В Минске обнаружено тело младенца с удавкой на шее – убийце грозит расстрел

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В столичном микрорайоне Серебрянка была обнаружена страшная находка, от которой становится не по себе.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации минских правоохранителей, сегодня днем в милицию поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов по проспекту Рокоссовского тело младенца, на шее которого находилась удавка.

Ребенку на вид примерно два месяца.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 139 (Убийство), которая предусматривает наказание вплоть до смертной казни (если преступление совершил мужчина).

Ранее Naviny.by сообщали, что в Барановичах задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в убийстве новорожденного, тело которого 10 июня 2015 года в мусорном контейнере обнаружила рабочая Барановичского ЖКХ на улице Рагули.
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Тэги: убийство ребенка убийство Город: Минск

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