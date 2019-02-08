Путин провел заседание Совбеза по вопросу Беларуси
Президент России Владимир Путин провел в пятницу, восьмого февраля, заседание Совета безопасности РФ.
По информации пресс-службы Кремля, одним из важнейших вопросов, обсужденных на заседании, стала тема отношений в рамках Союзного государства.
Присутствующие обменялись различными мнениями накануне встречи 13 февраля в Сочи президентов двух стран.
Ранее
Напомним, 31 января состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным, во время которого они обсудили «все вопросы общего характера в отношениях двух стран», сообщила пресс-служба белорусского президента.
В том числе речь шла о придании «наибольшей эффективности» работе межправительственной группы по углублению интеграции в рамках Союзного государства, говорится в сообщении.
Главы двух государств договорились в ближайшее время провести встречу, на которой они планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце прошлого года.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, руководители обсудят спорные вопросы двусторонних отношений, а также деятельность Союзного государства, в том числе российско-белорусской рабочей группы.