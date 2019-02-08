Путин провел заседание Совбеза по вопросу Беларуси

Президент России Владимир Путин провел в пятницу, восьмого февраля, заседание Совета безопасности РФ.

Фото пресс-службы Кремля

По информации пресс-службы Кремля, одним из важнейших вопросов, обсужденных на заседании, стала тема отношений в рамках Союзного государства.

Присутствующие обменялись различными мнениями накануне встречи 13 февраля в Сочи президентов двух стран.

Ранее Naviny.by писали, что, по мнению посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, новая встреча глав государств принесет решения по актуальным темам белорусско-российского взаимодействия.

Напомним, 31 января состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным, во время которого они обсудили «все вопросы общего характера в отношениях двух стран», сообщила пресс-служба белорусского президента.

В том числе речь шла о придании «наибольшей эффективности» работе межправительственной группы по углублению интеграции в рамках Союзного государства, говорится в сообщении.

Главы двух государств договорились в ближайшее время провести встречу, на которой они планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце прошлого года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, руководители обсудят спорные вопросы двусторонних отношений, а также деятельность Союзного государства, в том числе российско-белорусской рабочей группы.