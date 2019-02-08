Фотофакт. Могилевскую Armada Plaza упростили и сдадут почти на год позже

Сдача многофункционального центра планировалась на третий квартал 2018 года, но работы на объекте завершат лишь к июлю 2019 года.

Источник: Korkh / Skyscrapercity.com

Строительство бизнес-центра на месте дома быта на Лепешинского площадью почти 40 тысяч м² — один из самых дорогих проектов в Могилеве. Здесь появится первая в городе четырехзвездочная гостиница, кинотеатр на пять залов, детский развлекательный центр, казино, крупнейшие фитнес- и SPA-комплексы, фуд-корт и другие объекты.

Источник: bcarmadaplaza.domovita.by

От реализации первоначального проекта застройщик — группа компаний «Армада» — отказался.