Фотофакт. Могилевскую Armada Plaza упростили и сдадут почти на год позже
Сдача многофункционального центра планировалась на третий квартал 2018 года, но работы на объекте завершат лишь к июлю 2019 года.
Строительство бизнес-центра на месте дома быта на Лепешинского площадью почти 40 тысяч м² — один из самых дорогих проектов в Могилеве. Здесь появится первая в городе четырехзвездочная гостиница, кинотеатр на пять залов, детский развлекательный центр, казино, крупнейшие фитнес- и SPA-комплексы, фуд-корт и другие объекты.
От реализации первоначального проекта застройщик — группа компаний «Армада» — отказался.