Российского журналиста задержали из-за съемки задержаний

Корреспондента издания «Новое дело» Идриса Юсупова доставили в отдел полиции из-за съемки задержания прихожан мечети в Махачкале.

«Когда люди выходили из мечети, полицейские проходили к ним, проверяли документы. Когда они начали делать это грубо, я стал снимать это все на телефон. Полицейским это не понравилось, они требовали прекратить съемку, якобы потому что я по закону не имею право снимать действия сотрудников правоохранительных органов. Я продемонстрировал журналистское удостоверение, но все равно был доставлен в полицию», — сказал журналист «Кавказ.Реалиям» .

В пресс-службе МВД по Дагестану «Новому делу» сказали, что журналиста задержали из-за того, что полицейские «могли усомниться в подлинности предъявленных журналистом документов».

По словам Юсупова, всего в отдел полиции по Советскому району из мечети вместе с ним доставили шестерых человек. После того, как журналист обратился в пресс-службу республиканского управления МВД, его отпустили. Доставленных с ним оставили.