Белорусский рабочий уехал в Польшу и неделю не выходит на связь

Сотрудники УВД администрации Центрального района Минска устанавливают местонахождение пропавшего без вести Вячеслава Никитина 1966 года рождения.

Источник: guvd.gov.by

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, минчанин уехал 27 января в Лодзь и с 1 февраля не выходит на связь.

Разыскиваемый имеет 174 см роста, короткие темно-русые волосы, худощавое телосложение. На нем были бордовая куртка с капюшоном, черные брюки и ботинки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8017-288-79-02, 8017-288-02-02, +37533-901-99-40 или 102.